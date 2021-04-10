صحيفة أمريكية: بوتين يقتل نافالني ببطء وعن عمّد

قالت صحيفة “واشنطن بوست” أن نظام الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، خصمه المعارض أليكسي نافالني، ببطء وعن عمد، بعد أن فشلت الشرطة السرية الروسية في فعل ذلك الصيف الماضي باستعمال سلاح كميائي محظور.

وفي مقال يعبر عن وجهة نظر الصحيفة، قالت واشنطن بوست إن نافالني محتجز الآن في سجن معروف بظروفه القاسية.

وحرم نافالني منذ نقله إلى المعتقل من النوم وحرم من العلاج لأمراض خطيرة والدواء لآلام ظهره ومرض تنفسي يعتقد أنه السل.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأ نافالني إضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملته؛ ويقول محاموه إن وزنه انخفض بـ13 كليوغرام وينقص بما يقرب كيلوغرام في اليوم.

واتهم نافالني، الناشط في مكافحة الفساد، إدارة السجن بمنعه من استشارة طبيب وبـ”تعذيبه” عبر حرمانه من النوم.

وتدهور الوضع الصحي للمعارض وبات يعاني من تخدر في اليدين، وفق ما أعلنه محاموه الأربعاء.

وقالت الصحيفة إنها تفترض أن بوتين ينوي قتل نافالني لأنه حاول بالفعل في السابق، وأضافت أن هذه حقيقة وثقها محققون خاصون خلال فترة نقاهة نافالني لخمسة أشهر في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة أن نافالني يشكل الآن تهديدا للنظام الروسي أكثر مما كان عليه قبل التسميم الذي تعرض له.

وأثارت عودته الشجاعة إلى البلاد في يناير واعتقاله الفوري بتهم ملفقة بعض أكبر المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها روسيا في عقدين من حكم بوتين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين فعل ذلك من قبل، إذ في عام 2009، توفي المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي، الذي كشف عن عملية احتيال واسعة النطاق ارتكبتها مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين، في السجن في أعقاب سوء معاملة تشبه ما يعامل به نافالني الآن.

وحكم على نافالني الذي أوقف في يناير لدى عودته إلى روسيا، بالحبس عامين ونصف عام لإدانته بانتهاك شروط إطلاق سراحه المشروط في قضية فساد سابقة، ووصف الحكم القضائي الصادر بحقه بأنه مسيس.

والثلاثاء تظاهرت مجموعة أطباء بينهم طبيبة نافالني أناستاسيا فاسيلييفا أمام سجن بوكروف للمطالبة بالكشف عن حقيقة وضعه الصحي، قبل أن توقفهم الشرطة.