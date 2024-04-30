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صحيفة أمريكية تشيد بفاعلية درونات "لانسيت" الروسية

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 30 - أبريل - 2024 9:33 صباحًا
طائرة درونز

طائرة درونز

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ذكرت صحيفة The National Interest الأمريكية أن درونات “لانسيت” الروسية تعتبر اليوم من أكثر الأسلحة فاعلية في المعارك.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطائرات المسيرّة بات دورها يزداد بشكل ملحوظ في العمليات القتالية خلال السنوات الأخيرة، وتستخدم لتدمير الدبابات والسفن، ولتوجيه ضربات عسكرية دقيقة.

ونشرت الصحيفة قائمة ببعض الدرونات العسكرية التي اعتبرتها من بين “الدرونات الأكثر فتكا” اليوم، إذ ضمّت القائمة درونات “لانسيت” الروسية، ودونات MQ-9 Reaper الأمريكية، ودرونات Mohajer-6 الإيرانية المتعددة الأغراض، ودرونات Bayraktar TB-2 التركية، وكذلك درونات Switchblade الأمريكية.

وذكرت The National Interest أن درونات “لانسيت” الروسية يمكنها التحليق لمدة 40 دقيقة في الجو، وقطع مسافات تصل إلى 40 كلم، وحمل رؤوس حربية يصل وزنها إلى 3 كيلوغرامات، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع والعمل كدرونات انتحارية، ويمكن توجيهها أثناء تحليقها من خلال إحداثيات (GPS)، أو من خلال الكاميرات.

وكانت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن درونات “لانسيت” خضعت لتحديثات كبيرة بناء على نتائج استخدامها خلال العملية الروسية الخاصة، كما يمكنها التحليق لمسافات تتراوح ما بين 40 و70 كلم تبعا لنسختها، وجهّزت بعدة أنواع من الرؤوس الحربية بما فيها الرؤوس الشديدة الانفجار، كما أنه بفضل هياكلها المصنوعة من مواد مركبة تصعب عملية اكتشافها من قبل الرادارات المعادية.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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