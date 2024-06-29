صحيفة أميركية كبرى تدعو بايدن للانسحاب من الانتخابات الرئاسية

بايدن في أول مناظرة رئاسية لعام 2024 في أتلانتا - رويترز

زادت الدعوات المطالبة للرئيس الأميركي جو بايدن بالانسحاب من انتخابات الرئاسة، وذلك بعد أدائه الذي وصف بالكارثي خلال المناظرة أمام مرشح الجمهوريين الرئيس السابق دونالد ترامب، الخميس.

وكانت أحدث هذه الدعوات مطالبة هيئة تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” لبايدن بالخروج من السباق الرئاسي.

هيئة التحرير قالت في مقال، الجمعة، إن “أعظم خدمة عامة يمكن أن يؤديها بايدن الآن هي الإعلان عن أنه لن يستمر في الترشح لإعادة انتخابه”.

وأوضحت: “ظهر الرئيس ليلة الخميس كظل لموظف عام عظيم. كافح بايدن لشرح ما سيحققه في فترة ولاية ثانية، وللرد على استفزازات ترامب، ولمحاسبته على أكاذيبه وإخفاقاته وخططه المخيفة أكثر من مرة، وللوصول إلى نهاية الجملة. بايدن ليس الرجل الذي كان عليه قبل 4 سنوات”.

كما دعا كاتب العمود الرائد في صحيفة “نيويورك تايمز” توماس فريدمان “صديقه بايدن إلى التنحي جانبا”.

وقال فريدمان: “جو بايدن رجل طيب ورئيس جيد، لكن لا يحق له الترشح لإعادة انتخابه”.

ودافع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن بايدن في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، وقال: “تحدث ليالي نقاش سيئة، لكن هذه الانتخابات لا تزال خيارا بين شخص حارب من أجل الناس العاديين طوال حياته وشخص لا يهتم إلا بنفسه”.

وبدا بايدن خلال جولة انتخابية بولاية كارولينا الشمالية، الجمعة، أكثر نشاطا وتماسكا، واعترف بضعف أدائه في المناظرة الذي تعرض لانتقادات واسعة، قائلا: “لا أمشي بسهولة كما اعتدت، ولا أتحدث بسلاسة كما اعتدت، ولا أناقش جيدا كما اعتدت، لكنني أعرف ما أعرفه، أعرف كيف أقول الحقيقة”.

وأصبحت “نيويورك تايمز” أول صحيفة أميركية كبرى تدعو بايدن إلى الانسحاب من السباق، لكن منشورات مؤثرة أخرى بما في ذلك “وول ستريت جورنال”، و”فاينانشال تايمز”، و”أتلانتيك” نشرت مقالات رأي لكبار كتابها تدعو بايدن إلى التنحي.

وردا على دعوة “نيويورك تايمز”، قال سيدريك ريتشموند الرئيس المشارك لحملة بايدن لشبكة “سي إن إن” الإخبارية: “في المرة الأخيرة التي خسر فيها جو بايدن تأييد هيئة تحرير (نيويورك تايمز)، كانت النتيجة جيدة جدا بالنسبة له”.