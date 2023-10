صحيفة: أوروبا تقدم أموالا لمصر لمنع تدفق اللاجئين إليها

نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادر، قولها أنّ “الإتحاد الأوروبي يسعى لعقد اتفاقية مع مصر بشأن قيود الهجرة والدعم المالي، فيما يتعلق بتصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وقالت الصحيفة: “إنّه على هامش قمة 21 تشرين الأول/أكتوبر في القاهرة، ناقش ممثلو الإتحاد الأوروبي، بمن فيهم نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، اتفاقا مع الجانب المصري من شأنه أنّ يحد من تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وبموجب شروطه، سيقدم الإتحاد الأوروبي لمصر الأموال اللازمة لمكافحة البطالة، وهو ما سيفيد الوضع الإقتصادي في البلاد، ويجب أن يحد من هجرة المزيد من الأشخاص من الشرق الأوسط إلى الدول الأوروبية”.

وكما أشارت المصادر، فإنّ “اتفاقية الهجرة بين الإتحاد الأوروبي وتونس، الموقعة في يوليو من هذا العام، يمكن أن تصبح مثالا للإتفاقيات مع مصر، لأنّها لا تعني السيطرة على الهجرة فحسب، بل الدعم الإقتصادي أيضًا”.

