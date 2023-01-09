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صحيفة "أو جلوبو": الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يدخل مستشفى في فلوريدا

منذ 8 دقائق
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو

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ذكرت صحيفة “أو جلوبو” الإثنين أن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو نُقل إلى المستشفى في أورلاندو بولاية فلوريدا بسبب “ألم في البطن”، وذلك بعد يوم من اقتحام بعض أنصاره المتشددين لمبان حكومية في العاصمة برازيليا.

ونُقل بولسونارو إلى المستشفى عدة مرات في السنوات الأخيرة بسبب انسداد القناة الهضمية بعد تعرضه للطعن أثناء حملته الانتخابية للرئاسة عام 2018.

وسافر إلى الولايات المتحدة قبل يومين من تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد، وقال مصدر مقرب من عائلة بولسونارو إن حالته الصحية “غير مقلقة”.

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