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صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة عن حادث "بن غفير" وإصابته

منذ ساعتين
ايتمار بن غفير

ايتمار بن غفير

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كشفت صحف عبرية عن تفاصيل جديدة حول إصابة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحادث سير إثر انقلاب مركبته في مدينة الرملة المحتلة، اليوم الجمعة 26 نيسان الجاري.

وقالت يديعوت أحرنوت العبرية، إن بن غفير أصيب بجروح متوسطة جراء انقلاب مركبته في مدينة الرملة المحتلة.

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وأوضحت أن الحادث جاء بعد خروج بن غفير من مكان عملية الطعن، التي نُفّذت في الرملة وأسفر عنها إصابة مستوطنة بجروح خطيرة.

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وأوضحت القناة 12 العبرية أن الفحوصات الأولية في المستشفى كشفت بأن بن غفير يعاني من عدة كسور في الأضلاع. وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن مركبة بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء، ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.

ولفت “حدشوت بزمان” العبري إلى تزايد التقارير في الأشهر الأخيرة، عن المخالفات المرورية التي ارتكبتها مركبة الوزير في حكومة العدو بن غفير.

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وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية، إن بن غفير ارتكب سابقًا 76 مخالفاً مرورية. وأعلن مكتب بن غفير، إصابة وزير الاحتلال إيتمار بن غفير، وابنته وحارسه وسائقه في الحادث.

 

    المصدر :
  • وكالات

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