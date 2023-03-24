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صحيفة اقتصادية: روسيا قد توصي بوقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2023 8:52 صباحًا
روسيا وأكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم

روسيا وأكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم

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قالت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية الجمعة إن روسيا قد توصي بوقف مؤقت لصادرات القمح وزيت دوار الشمس بعد انخفاض حاد في الأسعار العالمية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصدرين لم تحددهما حضرا اجتماعا حكوميا بشأن هذه الخطوة، إن وزارة الزراعة الروسية ستلتقي بممثلي القطاع هذا الأسبوع لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على الصادرات.

تعتبر روسيا من بين أكبر مصدري القمح وزيت دوار الشمس والبذور في العالم.

ونقلت الصحيفة عن الحكومة قولها خلال اجتماع مغلق أمس الخميس 23\3\2023 إن أسعار زيت دوار الشمس تراجعت بأكثر من 20 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية.

وقالت الحكومة بالفعل إنها ستسعى إلى مضاعفة مشترياتها من الحبوب لصندوق الاحتياطيات الحكومي إلى أكثر من ثلاثة أمثال لتصل إلى 10 ملايين طن.

ويهدف الصندوق إلى المساعدة في تهدئة الأسعار المحلية.

    المصدر :
  • رويترز

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