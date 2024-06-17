صحيفة: الجيش الاسرائيلي حدد 25 نفقاً كبيراً على الأقل تصل إلى الحدود مع مصر

كشفت صحيفة “جوراليزم بوست” أن “الجيش الإسرائيلي يأمل في الحصول على موافقة مصرية لبناء حواجز ورقابة تحت الأرض على ممر فيلادلفيا لمنع إعادة حفر أنفاق عبر الحدود في المستقبل”.

وأضافت أن “الجيش أكد أن شبكة الأنفاق في رفح، وخاصة بالقرب من محور فيلادلفيا الحدودي، أكثر تعقيداً من تلك الموجودة في خان يونس وجباليا والحي العسكري في مدينة غزة”.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الجيش حدد حتى الآن 25 نفقا كبيرا، على الأقل، تصل إلى الحدود مع مصر.

وأضافت أنه منذ 20 مايو، كان تقدم الجيش الإسرائيلي أبطأ، وذلك من أجل أخذ الوقت لاستكشاف شبكات الأنفاق.

وأوضحت الصحيفة أن “الجيش الإسرائيلي يأمل في الحصول على موافقة مصرية لبناء حواجز ورقابة تحت الأرض على ممر فيلادلفيا لمنع إعادة حفر أنفاق عبر الحدود في المستقبل”.

وأطلقت إسرائيل عملية برية في رفح في أوائل مايو، رغم معارضة دولية واسعة النطاق في ظل مخاوف بشأن المدنيين الذين يحتمون هناك.

ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم “محور فيلادلفيا”، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا.