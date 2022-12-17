السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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صحيفة "الغارديان": العثور على آثار للكوكايين في مقرَيْ جونسون وتراس

منذ 59 دقيقة
بوريس جونسون

بوريس جونسون

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ذكرت صحيفة “الغارديان” أنه تم العثور على آثار للكوكايين في مقرَيْ وزير الخارجية ورئيس الوزراء البريطانيين السابقين، بعد حفلات أقيمت هناك قبل أيام من فوز ليز تراس برئاسة الوزراء.

وأوضحت الصحيفة أن المسحوق الأبيض اكتشف في تشيفنينغ هاوس، المقر الرسمي لوزراء الخارجية، في الصيف، قبل أيام من فوز وزيرة الخارجية آنذاك ليز تراس بسباق رئاسة الوزراء.

وأشارت إلى أنه تم العثور على آثار للكوكايين مرتين في غرفة الألعاب، بعد الأمسيات عندما استضافت تراس الضيوف في السكن.

وبحسب الصحيفة، فقد أقيمت حفلات في تشيفنينغ يومي 19 و21 أغسطس و2 و4 سبتمبر، وأشارت الصحيفة – نقلا عن مصادر عملت بالمقر الرسمي لرئيس الوزراء البريطاني في داونينغ ستريت أثناء قيادة بوريس جونسون – إلى أنه تم العثور على بقايا مسحوق أبيض هناك في المبنى وسط العاصمة البريطانية.

وأضافت أنه “ليس هناك ما يشير إلى أن تراس أو جونسون تعاطيا المخدرات بنفيسهما أو أنهما كانا على علم باستخدام المخدرات أو وجودها”.

ووصف المتحدث باسم تراس المعلومات الواردة في الصحيفة بأنها “كاذبة” وقال المتحدث باسم جونسون إنه “فوجئ بالمزاعم”.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، في تعليق للصحيفة، إن “الغارديان لم تقدم أي دليل يدعم هذه المزاعم”.

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