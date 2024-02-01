صحيفة: بايدن قد يستهدف المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة

توقعت وثائق ومسؤول أمريكي ومساعد في الكونغرس، أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق صحيفة بوليتيكو.

وبحسب الصحيفة فإنه من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق اليوم الخميس، بحسب الوثائق والمسؤول الأمريكي، ومن المتوقع أن يشمل عقوبات ضد المستوطنين.

ولم تتمكن رويترز على الفور من التحقق من صحة ما ورد في التقرير.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين مرارا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وفي ديسمبر كانون الأول، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.