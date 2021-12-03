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صحيفة تحدد الموعد المحتمل للقاء بوتين وبايدن

3 - ديسمبر - 2021
بايدن وبوتين

بايدن وبوتين

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قالت صحيفة “كوميرسانت”، نقلا عن مصادر لم تحددها، إن اللقاء المحتمل بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، قد يتم في 7 ديسمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الطرفين لم يتفقا بعد بشكل نهائي على موعد محدد.

ووفقا للصحيفة، من المرجح أن تجري المباحثات بين الرئيسين عبر الفيديو.

في 2 ديسمبر، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم.

وناقش الوزيران، موضوع عمل السفارتين الروسية والأمريكية في واشنطن وموسكو، وتطرقا إلى موضوعي تطبيع الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا، واستئناف الاتفاق النووي الإيراني.

من جانبه أعلن لافروف، عن إمكانية استئناف الحوار الروسي الأمريكي بشأن أوكرانيا. ووفقا للوزير الروسي، يمكن لموسكو أن تتعاون مع واشنطن لحل الأزمة في إطار مفاوضات ضمن “رباعية نورماندي”.

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