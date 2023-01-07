صحيفة "جيروزاليم بوست" تكشف عن "أكبر" خطر يهدد إسرائيل!

لا يبدو أن إيران وبرنامجها النووي يشكلان الخطر الأبرز والتهديد الأكبر لإسرائيل، رغم كل الشعارات والتهديدات المتبادلة بين الطرفين، وفق تقرير كشف عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

الصحيفة نقلت عن مسؤولي المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية تأكيداتهم ان حزب الله بات في هذه المرحلة هو التهديد الأكبر على إسرائيل، وربما يكون أكبر وأخطر من البرنامج النووي الإيراني نفسه.

وأشارت الصحيفة في نسختها الإنجليزية على موقعها الإلكتروني إلى أن “حزب الله” اللبناني يمتلك ما يزيد على 150 ألف صاروخ، فضلا عن قوات خاصة مدربة على أعلى مستوى، وهي قوات “الرضوان”، التي وصفتها الصحيفة بأنها أكبر تهديد على إسرائيل.

ويشار إلى أن الأمين العام لـ”حزب الله”، حسن نصر الله، قد حذر يوم الثلاثاء الماضي، من أن التعرض للمسجد الأقصى والمقدسات في القدس لن يفجر الأوضاع في فلسطين فحسب بل في المنطقة بأسرها.

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرةً إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن “الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى”.