صحيفة روسية: إسرائيل تستعد لمهاجمة جميع مطارات النظام السوري

شنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع عسكرية وامنية للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، وزادت حدة الضربات مع قيام طهران باستخدام المطارات السورية لنقل المزيد من الأسلحة لميليشياتها في المنطقة.

صحيفة “نازافيسيمايا غازيتا” الروسية كشفت في تقرير لها، أن إسرائيل مستعدة لمهاجمة جميع مطارات النظام السوري، وشل جميع الرحلات الجوية في هذا البلد، من أجل منع النقل الحر لمنظومات الأسلحة والذخيرة المتطورة بواسطة طائرات الشحن الإيرانية إلى مختلف المطارات السورية.كن منذ بضعة أشهر، مع تغيير هذه السياسة، اعترفت لأول مرة بأنها تمتلك وتستخدم طائرات مسيرة هجومية.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإسرائيلية تخطط لمنع الاتصالات الجوية الكاملة بين سوريا وإيران لأن هذا الطريق يستخدم لنقل الأسلحة إلى النظام السوري وحزب الله اللبناني.

يأتي ذلك في حين أن صحيفة “جيروزاليم بوست”، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تذكر أسماءهم أعلنت سابقًا أن الجيش الإسرائيلي دمر حوالي 90% من البنية التحتية لنقل الأسلحة من إيران إلى سوريا وتصنيع الأسلحة في الأراضي السورية، لكن منذ بضعة أشهر، مع تغيير هذه السياسة، اعترفت لأول مرة بأنها تمتلك وتستخدم طائرات مسيرة هجومية.

من ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة وبالتزامن مع الهجوم الجوي على مواقع الحرس الثوري الإسلامي في شرق سوريا ومقتل 3 من عناصره، أعلن الجيش الإسرائيلي، في عمل غير مسبوق، مسؤوليته عن هجوم الشهر الماضي على شاحنة أسلحة في قافلة شاحنات تابعة للنظام الإيراني على الحدود بين سوريا والعراق.كن منذ بضعة أشهر، مع تغيير هذه السياسة، اعترفت لأول مرة بأنها تمتلك وتستخدم طائرات مسيرة هجومية.

كما أفادت تقارير إعلامية عربية وعبرية عن مقتل ما لا يقل عن 3 من عناصر الحرس الثوري الإيراني نتيجة غارة جوية، يوم الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول)، استهدفت مواقع لقوات الحرس الثوري الإيراني ومسلحين مرتبطين بالنظام الإيراني بالقرب من مدينة دير الزور، في شرق سوريا.كن منذ بضعة أشهر، مع تغيير هذه السياسة، اعترفت لأول مرة بأنها تمتلك وتستخدم طائرات مسيرة هجومية.

في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام أيضًا، نشرت “القناة 11” التلفزيونية الإسرائيلية، لأول مرة، تقريرًا عن وحدة التحكم في الطائرات الإسرائيلية الهجومية المسيرة.

وحتى شهور قليلة مضت، لم تؤكد إسرائيل أو تنفي أي تقرير عن امتلاكها طائرات مسيرة هجومية، لكن منذ بضعة أشهر، مع تغيير هذه السياسة، اعترفت لأول مرة بأنها تمتلك وتستخدم طائرات مسيرة هجومية.