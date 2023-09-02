صحيفة روسية تشن هجوماً لاذعاً على "الأسد".. فشل بوقف تهريب المخدرات!

شنت صحيفة روسية هجوماً لاذعاً على رئيس النظام السوري بشار الأسد بسبب ما اعتبرته فشلاً وتقصيراً منه في الالتزام بالمبادرة العربية، ومنع تهريب المخدرات والكبتاغون إلى الأردن والدول العربية.

واعتبر “إيغور سوبوتين” كاتب المقال المنشور في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” أن الأردن قلق من تكرار دخول طائرات مسيرة من سوريا إلى أجوائه، وعدم وفاء دمشق بالتزاماتها.

وأضاف أن الأردن يناقش محاولة المهربين السوريين، وهي الثالثة خلال شهر، لاختراق الحدود باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن مكافحة تهريب المخدرات، وفقاً للبيانات المتاحة، هي جزء من الالتزامات التي كان على النظام أن يتحملها لإعادة دمجها في جامعة الدول العربية، ولكنه لم يفعل الكثير في هذا المجال.

لافتاً إلى أن عمان قد أظهرت بالفعل استعدادها لشنّ غارات جوية على أهداف المهربين، وكما أوضحت وسائل الإعلام الأردنية فإن عمان قد تلجأ إلى هذا السيناريو مرة أخرى.

وأشار “سوبوتين” إلى أنه على الرغم من عودة جنوب سوريا في العام 2018 إلى سيطرة ميليشيا أسد، إلا أنه لا يزال يشكل وصمة عار كبيرة في المجال الأمني ​​للنظام.

وبرأي “سوبوتين” هناك عامل منفصل فيما يتعلق بالتزام بشار بالانفتاح العربي معه وهو استمرار إمكانية الاحتجاجات في المحافظتين الجنوبيتين، ففي السويداء، ذات الكثافة السكانية الدرزية، تتواصل التظاهرات للأسبوع الثاني على التوالي، وخلال الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق مراكز النقل ومؤسسات أسد، رُفعت شعارات سياسية تطالب بإسقاط بشار الأسد.

وأردف: “تتجلى خطورة الحالة في حقيقة أن استقرار الوضع في الجنوب، بحسب الفهم الشعبي، كان أحد أهم شروط قرار مايو الماضي بإعادة نظام أسد إلى الجامعة العربية”.