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صحيفة صينية: قذائف مدفعية طائشة من ميانمار تضرب بلدة بجنوب غرب الصين

منذ ساعة واحدة
خارطة توضح حدود ميانمار

خارطة توضح حدود ميانمار

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قالت صحيفة جلوبال تايمز الرسمية في الصين إن خمسة أشخاص أصيبوا في بلدة صينية تقع بالقرب من ميانمار أمس الأربعاء 3\1\2024 جراء قذائف مدفعية طائشة عبر الحدود، وذلك في ظل استمرار القتال بين المجلس العسكري في ميانمار والمتمردين على الرغم من المحادثات بين الطرفين.

ونشرت جلوبال تايمز مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر شخصا مستلقيا على رصيف للمشاة أمام صف من المتاجر في الشارع والناس يصرخون “اتصلوا بالشرطة!”.

وفي مقطع الفيديو، قالت جلوبال تايمز إن مسؤولين في مدينة تشنكانغ، وهي مدينة في مقاطعة يونان، أكدوا أن القصف أخطأ لاوكاي، وهي منطقة في منطقة كوكانج في ميانمار، وضرب بلدة نانسان التابعة إداريا لتشنكانغ حوالي الساعة الثانية بعد الظهر أمس الاربعاء 3\1\2024.

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس 4\1\2024 إنها “تأسف بشدة” لسقوط قذائف مدفعية طائشة عبر الحدود مع ميانمار ما أدى إلى وقوع إصابات بين الصينيين.

وتصاعد الصراع المسلح بين جيش ميانمار والجماعات المتمردة في شمال البلاد منذ أواخر أكتوبر. وقد دعت الصين المجاورة مرارا وتكرارا إلى إجراء محادثات لوقف إطلاق النار وعملت على تسهيل الحوار بين الجانبين.

ووفقا للأمم المتحدة في منتصف ديسمبر\كانون الأول، نزح أكثر من 660 ألف شخص في ميانمار منذ 27 أكتوبر\تشرين الأول، ما رفع إجمالي عدد النازحين حاليا على مستوى البلاد إلى مستوى قياسي يبلغ 2.6 مليون شخص.

    المصدر :
  • رويترز

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