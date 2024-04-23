صحيفة: ميتسوي تنضم إلى أدنوك وشركات أخرى في مشروع غاز طبيعي مسال في الإمارات

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، اليوم الثلاثاء 22 نيسان/أبريل 2024، أن شركة ميتسوي اليابانية تعتزم المشاركة في مشروع للغاز الطبيعي المسال في الإمارات قيمته سبعة مليارات دولار بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات أخرى.

وقالت الصحيفة إن أدنوك ستشارك بحصة تبلغ نحو 60 بالمئة في حين ستكون حصة ميتسوي عشرة بالمئة. وأضافت أن استثمار ميتسوي المتوقع يقدر بعشرات المليارات من الين.

وذكر التقرير أن شركات شل وبي.بي وتوتال إنرجيز العملاقة للطاقة من المتوقع أن تستثمر أيضا في المشروع.

وتسعى الشركات إلى إنتاج نحو عشرة مليارات طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا.