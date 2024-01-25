صحيفة وول ستريت: هجمات البحر الأحمر تدفع بي.إتش.بي لتغيير مسار شحناتها

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الخميس أن مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة (بي.إتش.بي) تحول مسار جميع شحناتها تقريبا من آسيا إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر في ظل الهجمات هناك.

وفي وقت سابق قالت شركة قطر للطاقة إن الصراع في البحر الأحمر ربما يؤثر على تسليم بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال لأنها ستسلك طرقا بديلة، بالرغم من أن الشحنات تدار بالتنسيق مع المشترين.

وقالت الشركة في بيان بتاريخ 24 يناير\كانون الثاني “يستمر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر دون انقطاع، كما أن التزامنا بضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لعملائنا لا يتزعزع”.

وتعد قطر للطاقة إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.