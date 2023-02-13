صخب وضجيج وتبادل الإهانات في الكنيست بسبب خطط نتنياهو إزاء القضاء

تبادل نواب إسرائيليون الإهانات (الاثنين 13-2-2023) خلال مناقشة خطط الحكومة المتعلقة بإصلاح منظومة القضاء، بينما تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين خارج الكنيست، في وقت حذر فيه الرئيس إسحاق هرتسوج من مخاطر قد تدفع البلاد إلى “انهيار دستوري”.

ومن شأن خطط الإصلاح أن تمنح رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو سيطرة أكبر على التعيينات القضائية مع إضعاف قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات أو إصدار أحكام ضد السلطة التنفيذية. وأثارت تلك الخطط احتجاجات في أنحاء إسرائيل على مدى أسابيع.

وصوتت لجنة الدستور في الكنيست اليوم الاثنين لإرسال الفصل الأول من الخطة للمناقشة في جلسة كاملة العدد للقراءة الأولية، بعد بداية صاخبة للاجتماع الذي شهد طرد عدة نواب من المعارضة بالقوة، مع ارتفاع الصيحات بكلمة “عار.. عار”.

وقبل طرده، قال إيدان رول من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي لسيمحا روتمان رئيس لجنة الدستور من كتلة الصهيونية اليمينية المتشددة “سوف تحرقون البلاد!”

وبينما كان النواب ينعتون بعضهم بعضا بأوصاف مثل “فاشي” و”خائن” وتأثر أحدهم إلى حد البكاء داخل الكنيست، بدأت حشود كبيرة تتجمع في الخارج مع تدفق متظاهرين للمشاركة في الاحتجاج.

ويقول نتنياهو، الذي يُحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها، إن التغييرات ضرورية لإعادة التوازن في النظام ولكبح جماح قضاة ناشطين سياسيا تجاوزوا سلطاتهم للتدخل في السياسة.

لكن الخطط كشفت عن انقسامات عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، مما وضع المؤسسة الاقتصادية والقطاعات الأكثر ليبرالية في البلاد في مواجهة مؤيدي نتنياهو وحلفائه في الائتلاف من التيارات اليمينية الدينية والقومية.

ويقول منتقدون إن الخطط تهدد بتدمير الضوابط والتوازنات الديمقراطية وعزل إسرائيل دوليا من خلال إضعاف المحاكم وتسليم سلطة مطلقة للجهات التنفيذية وتعريض حقوق الإنسان والحريات المدنية للخطر.

وتظاهر عشرات الآلاف ضد الخطط في احتجاجات أسبوعية في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى، كما اكتظت القطارات الصباحية من تل أبيب إلى القدس بالركاب، وكان العديد منهم يحملون الأعلام الإسرائيلية ولافتات احتجاج، للمشاركة في المظاهرة.

وفي مداخلة نادرة مساء أمس الأحد، وجه رئيس الدولة هرتسوج نداء على التلفزيون من أجل التوافق، قائلا إن الانقسام جعل إسرائيل على شفا “انهيار دستوري واجتماعي”.

* قلق متصاعد

تأتي المواجهة في وقت يتصاعد فيه القلق بشأن الأمن في إسرائيل بعد هجومين داميين على يد فلسطينيين في الأسابيع الماضية أسفرا عن مقتل عشرة أشخاص، مما زاد الضغط على حلفاء نتنياهو المتشددين في الحكومة للرد.

ووجه حزب ليكود بزعامة نتنياهو وحلفاؤه انتقادات لمعارضي المقترحات ووصفوهم بأنهم يساريون ناقمون يرفضون قبول نتائج انتخابات العام الماضي التي أتت بواحدة من أكثر الحكومات اليمينية تشددا في تاريخ إسرائيل إلى السلطة.

بالإضافة إلى المعارضة البرلمانية لحكومة نتنياهو اليمينية، جاءت تحذيرات من بنوك إسرائيلية وقطاع التكنولوجيا من أن التغييرات تهدد بتقويض المؤسسات المدنية التي تدعم الازدهار الاقتصادي لإسرائيل.

وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن نتنياهو على التوصل لإجماع قبل المضي قدما في تغييرات جذرية، قائلا، في تعليقات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الأحد، إن القضاء المستقل هو أحد أسس الديمقراطية في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال روتمان رئيس لجنة الدستور، أحد القوى المحركة والدافعة وراء المقترحات، إنه يرحب بدعوة هرتسوج لجميع الأطراف للتوافق.

وقال لرويترز “أحث، مجددا، كل من يريدون التفاوض بحسن نية على أن يتوجهوا للرئيس ويفعلوا ذلك”.