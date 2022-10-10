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صدمة تجتاح أوروبا بعد القصف الروسي لكييف

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أكتوبر - 2022 1:18 مساءً
قصف روسي على كييف

قصف روسي على كييف

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أعرب مسؤول الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” عن “صدمته العميقة” حيال الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت كييف ومدنًا أوكرانية أخرى الإثنين.

وقال على تويتر: “لا مكان لهذا النوع من الأعمال في القرن الـ21. أدينها بأشد العبارات”.

وأضاف: “نقف إلى جانب أوكرانيا. المزيد من الدعم العسكري في طريقه من الاتحاد الأوروبي”، في إشارة على ما يبدو إلى حزمة تمويل عسكري جديدة يستعد التكتل للإتفاق عليها.

من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” عن “قلق بالغ” حيال تطورات أوكرانيا، مؤكداً التزامه “زيادة” الدعم العسكري.

إلى ذلك، يناقش قادة مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” التطورات في أوكرانيا الثلاثاء، وسط الإعلان عن لقاء مرتقب بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبوتين في سان بطرسبرغ.

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