صدور الحكم بحق “صافع” إيمانويل ماكرون.. إليكم التفاصيل

حكمت المحكمة على داميان تاريل بالسجن 4 أشهر، و14 شهراً إضافياً مع وقف التنفيذ في ظل استمرار تداعيات صفعته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومنع تاريل من تولي أي منصب عام في فرنسا، وأيضاً من حيازة الأسلحة لمدة 5 سنوات.

جاء ذلك بعدما طالب الإدعاء العام في البلاد بالسجن 18 شهرا للشاب البالغ من العمر 28 عاماً. كما وصف المدعي العام ما قام به تاريل من تعد على الرئيس، بأنه “غير مقبول على الإطلاق” واصفاً الفعل بأنه “عمل من أعمال العنف المتعمد”.

إلى ذلك، نقلت المعلومات أن الشاب جلس مستقيما أثناء المحاكمة، ولم يظهر أي تعابير، حيث أدانته المحكمة في مدينة فالنسيا الجنوبية الشرقية بتهمة العنف ضد شخص له سلطة عامة.

جاء ذلك بعدما اعتبر الرئيس تصرّف الشاب دليلا على الغباء والعنف ولا مكان له في الديمقراطية. وأضاف “عندما يتحد الغباء مع العنف يصبح أمراً غير مقبول، أنا أستمع إلى الغضب، ويمكن التعبير عنه بطريقة ديمقراطية، ألتقي دائما بالناس للتواصل والتفاهم معهم”.

الجدير ذكره أن حادث الصفعة كان أثار جدلاً بين الحكومة الفرنسية التي رأت أنه “تصرف معزول”، وبين بعض المحللين الذين تساءلوا عن درجة رفض رئيس الدولة التي ترجمها هذا الفعل، قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية.