صديق رونالدو يُعلّق على لقاء ولي العهد السعودي

نشر المذيع البريطاني المعروف بريس مورغان تدوينة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، يشيد خلالها بلقاء زميله الأميركي بريت باير، كبير مذيعي فوكس نيوز، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتوقف “مورغان” عند مسألة تحدث الأمير محمد بن سلمان باللغة الإنكليزية طيلة اللقاء، معتبرًا إياها حدثًا مهمًا، ومؤكدًا روعة اللقاء وقوة محتواه، لا سيما وأن تدوينة مورغان حصدت ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة حتى الآن.

وقد علّق عدد من الصحافيين البريطانيين على الأمر بالقول: قد تكون أنت يا مورغان القادم، في دلالة على حصول الصحافي البريطاني على لقاء قريب مع ولي العهد السعودي، إنْ خلال زيارته المرتقبة إلى لندن، أو داخل السعودية.

Superb interview, Bret – so revealing and insightful, and fascinating that the Crown Prince chose to do it all in English too. Congrats 👏👏 https://t.co/a23sxMTu9p

