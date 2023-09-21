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صديق رونالدو يُعلّق على لقاء ولي العهد السعودي

منذ 50 دقيقة
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

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نشر المذيع البريطاني المعروف بريس مورغان تدوينة على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، يشيد خلالها بلقاء زميله الأميركي بريت باير، كبير مذيعي فوكس نيوز، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتوقف “مورغان” عند مسألة تحدث الأمير محمد بن سلمان باللغة الإنكليزية طيلة اللقاء، معتبرًا إياها حدثًا مهمًا، ومؤكدًا روعة اللقاء وقوة محتواه، لا سيما وأن تدوينة مورغان حصدت ما يزيد عن نصف مليون مشاهدة حتى الآن.

وقد علّق عدد من الصحافيين البريطانيين على الأمر بالقول: قد تكون أنت يا مورغان القادم، في دلالة على حصول الصحافي البريطاني على لقاء قريب مع ولي العهد السعودي، إنْ خلال زيارته المرتقبة إلى لندن، أو داخل السعودية.

يذكر أنّ بريس مورغان هو كبير مذيعي شبكة BBC البريطانية، وهو صديق مقرب من النجم كريستيانو رونالدو، الذي يلعب في صفوف نادي النصر السعودي، وقد ظهر رونالدو مع مورغان في حوارات عدة، لا سيما المقابلة التي تسببت بخلاف رونالدو مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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