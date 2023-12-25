صديق سليماني ونصر الله.. معلومات خطيرة عن راضي الموسوي الذي اغتالته إسرائيل!

قالت ثلاثة مصادر أمنية ووسائل إعلام حكومية في إيران إن مستشارا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر لرويترز أن المستشار المعروف باسم السيد راضي الموسوي هو المسؤول عن تنسيق التحالف العسكري بين سوريا وإيران.

وقطع التلفزيون الرسمي الإيراني بثه الإخباري المعتاد ليعلن مقتل موسوي، ووصفه بأنه أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

من هو السيد راضي الموسوي

ذكر التلفزيون الرسمي أن موسوي كان “أحد رفاق قاسم سليماني”، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الذي قُتل في هجوم بطائرة أمريكية مسيرة في العراق عام 2020، فيما تحدثت مصادر متابعة عن أن موسوي من المقربين أيضاً من أمين عام حزب الله خسن نصر الله.

وفي تعليق على الحادث، قال الحرس الثوري الإيراني إن إسرائيل ستدفع ثمن قتل موسوي، الذي كان يشغل رتبة عميد في الحرس الثوري، وكان مسؤول الدعم اللوجستي لجبهة المقاومة في سوريا.

وأضاف الحرس الثوري في بيان بثه التلفزيون الرسمي “مما لا شك فيه أن النظام الصهيوني الغاصب والهمجي سيدفع ثمن هذه الجريمة”.

ووفقًا لمصادر المعارضة الإيرانية، فإن الموسوي كان مسؤولاً أيضاً عن توزيع الأموال القادمة من إيران على مسؤولي قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

كما أنه من أوائل المستشارين الذين رافقوا قاسم سليماني طيلة الحرب السورية، وابتعد عن الإعلام خلال السنوات الأخيرة من الحرب السورية، خصوصاً مع سعي إيران لإخفاء تحركاته بعد عدة محاولات إسرائيلية لاغتياله، ويعتبر أحد أبرز مهندسي الضربات الصاروخية التي تطال شمال إسرائيل، والمنسق الرئيسي لوصول الأسلحة لحزب الله عبر الأراضي السورية.

ويقع مقر قيادة قوات الحرس في دمشق في مبنى يسمى المقر الزجاجي، بجوار مطار دمشق الدولي.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدفت الصواريخ الإسرائيلية، السيد راضي الموسوي ومن معه في قصف موقعين لحزب الله والميليشيات الإيرانية في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق، حيث دوت انفجارات عنيفة وتصاعدت أعمدة الدخان من الموقعين وهما مزرعتين قرب إدارة الحرب الإلكترونية التابعة للنظام، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقعين وسط معلومات عن وقوع قتلى.

وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 70 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 47 منها جوية و 23 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو138 هدف ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ دعمها للرئيس بشار الأسد في الحرب التي اندلعت في سوريا عام 2011.