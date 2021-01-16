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صد أكبر هجوم حوثي غرب اليمن... وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا الإرهابية

16 - يناير - 2021
من القتال في مديرية الدريهمي

من القتال في مديرية الدريهمي

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اجرام الحوثيين مستمر، فقد تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، اليوم السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري لـ”العربية” أن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى جرح عشرات آخرين.

ووثق فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخراً وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم، وذلك بحسب “العربية”.

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