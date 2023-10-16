صراع الشرق الأوسط وأوكرانيا على طاولة لافروف ونظيره الصيني

ذكرت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين أنّ الوزير سيرغي لافروف ناقش الصراع المتفاقم في الشرق الأوسط مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين.

وقالت الوزارة: “جرى تبادل شامل لوجهات النظر فيما يتعلق بمجموعة كبيرة من القضايا الدولية والإقليمية، ومنها الوضع المتفاقم بشدة في الشرق الأوسط”.

وأضافت الوزارة أنّ لافروف ووانغ يي ناقشا خلال المحادثات الصراع العسكري في أوكرانيا والجهود المبذولة لحله عبر “الطرق السياسية والدبلوماسية”.

يشار إلى أنّ وزارة الخارجية الصينية أعلنت اليوم الإثنين، أنّ أربعة مواطنين صينيين قتلوا وأصيب ستة آخرون، ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين، من جراء الصراع بين “إسرائيل” وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

كما قالت الوزارة إن الرحلات الجوية التجارية بين الصين و”إسرائيل” لا تزال تعمل في الوقت الحالي.