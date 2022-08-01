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صراع كوسوفو وصربيا.. الكرملين في صف بلغراد

منذ 17 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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اعتبر المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مطالب كوسوفو إلى صربيا بأنها “بلا أساس”، معربًا عن دعم روسيا لصربيا.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف، الذي قال إنه على الرغم من النجاح في تجنب تفاقم الصراع وتأجيله لشهر واحد، إلا أنه من الضروري التحلي بالحذر، مشددًا، في الوقت نفسه، على ضرورة احترام جميع حقوق الصرب.

وردا على سؤال الصحفيين بشأن انضمام صربيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أجاب بيسكوف بأن تلك القضية لم تكن على جدول الأعمال.

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكرية أوراسي يضم بعض دول الفضاء السوفيتي السابق وهي: روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقرغيزستان.

في سياق متصل، اعتبر حاكم جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، أن السبب الأكيد للصراع “السخيف والمبتذل” بين صربيا وكوسوفو، المعلن استقلالها من جانب واحد، هو التحريض الخارجي من “الناتو”.

كلام قديروف جاء في منشور في قناته الخاصة على تطبيق “تليغرام”، حيث رأى “أنه من المستحيل في هذه القضية الانحياز إلى جانب الصرب أو إلى جانب كوسوفو، إلا أن هناك موقفا لا لبس فيه، يجب أن يتخذه كلاهما، وهذا الموقف، بالمناسبة، هو “موقف ديني وليس سياسيا”، حيث حان الوقت الذي يجب أن يكون فيه “الإجماع الطائفي هو حل الأزمة”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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