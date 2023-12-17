صربيا.. انتخابات مبكرة اليوم وسط توقعات بفوز الحزب الحاكم

يدلي‭‭‭ ‬‬‬الناخبون في صربيا بأصواتهم اليوم الأحد في انتخابات مبكرة يرى المراقبون أنها محاولة من الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي الشعبوي للفوز بولاية أخرى مدتها أربع سنوات، بعد حادثتي إطلاق نار داميتين في وقت سابق من هذا العام مما نال من شعبيتهما.

ويتنافس 18 حزبًا وتحالفًا على 250 مقعدًا فى البرلمان ويسعون جاهدين لكسب أصوات الناخبين البالغ عددهم 6.5 مليون نسمة. والحد الأدنى لدخول البرلمان هو 3 بالمئة من الأصوات. إذ تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا (06:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق عند الساعة الثامنة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش).

وكان 18 شخصًا بينهم تسعة طلاب قد لقوا حتفهم في حادثتي إطلاق نار في مايو/ أيار الماضي مما أدى إلى احتجاجات في الشوارع هزت قبضة فوتشيتش وقبضة الحزب التقدمي الصربي الشعبوي المستمرة منذ عشر سنوات على السلطة في البلاد. وزادت حدة المعارضة بسبب ارتفاع التضخم الذي بلغ 8 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتتهم أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان فوتشيتش وحزبه برشوة الناخبين وتكميم الحريات الإعلامية والعنف ضد المعارضين والفساد والعلاقات مع الجريمة المنظمة. وينفي فوتشيتش وحلفاؤه هذه الاتهامات.

وتتزامن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها اليوم وهي الخامسة منذ عام 2012، مع انتخابات محلية في معظم البلديات والعاصمة بلغراد وإقليم فويفودينا الشمالي.

هذا وأظهر استطلاع للرأي أجراه موقع نوفا سربسكا بوليتيكا ميساو قبل الانتخابات تقدم الحزب التقدمي الصربي الشعبوي بنسبة 39.8 بالمئة من الأصوات، يليه تحالف صربيا ضد العنف المنتمي ليسار الوسط بنسبة 25.6 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي بنسبة 8.9 بالمئة. ويتزعم الحزب الاشتراكي وزير الخارجية المنتهية ولايته إيفيتسا داتشيتش، الشريك منذ فترة طويلة في ائتلاف الحزب التقدمي الصربي الشعبوي.

ويتعين على صربيا، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أن تقوم أولا بتطبيع العلاقات مع كوسوفو، إقليمها السابق الذي تسكنه أغلبية ألبانية والذي أعلن استقلاله في عام 2008 بعد انتفاضة في أواخر التسعينيات. وتوقفت المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي بين بلغراد وبريشتينا، وما زال التوتر قائما بدرجة كبيرة.

ومن المتوقع أن تعلن مراكز الاقتراع النتائج غير الرسمية الأولى، استنادًا إلى فرز الأصوات في عينة من مراكز الاقتراع على مستوى البلاد، بعد الساعة التاسعة مساء (20:00 بتوقيت غرينتش). ويحظر القانون إجراء استطلاعات رأي للناخبين عقب الخروج من مراكز الاقتراع. ومن المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات النتائج الكاملة في الأيام التالية.