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صربيا تسحب بعض قواتها المتمركزة قرب الحدود مع كوسوفو

منذ 13 دقيقة
توتر الأوضاع بين صربيا وكوسوفو

توتر الأوضاع بين صربيا وكوسوفو

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قال قائد الجيش الصربي الجنرال ميلان مويسيلوفيتش اليوم الاثنين إن صربيا سحبت بعض قواتها المتمركزة بالقرب من الحدود مع كوسوفو بعد أن زادت الأعداد المنتشرة هناك في أعقاب تبادل لإطلاق النار في شمال كوسوفو مما أسفر عن مقتل أربعة.

وتصاعدت التوترات بين بلجراد وبريشتينا منذ 24 سبتمبر أيلول عندما اشتبكت شرطة كوسوفو بالقرب من قرية بانيسكا في شمال كوسوفو مع نحو 30 صربيا مسلحا تحصنوا في دير أرثوذكسي صربي. وقتل ثلاثة من المهاجمين ورجل شرطة.

وأثارت المناوشات مخاوف دولية جديدة على الاستقرار في كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية، والتي أعلنت الاستقلال عن صربيا في عام 2008 بعد أن أدت انتفاضة على طريقة حرب العصابات وحملة قصف لحلف شمال الأطلسي عام 1999 إلى طرد قوات الأمن الصربية.

وقال مويسيلوفيتش إن وجود الجيش فيما يسمى بمنطقة الأمان الأرضية، وهي شريط عرضه خمسة كيلومترات داخل صربيا على الحدود مع كوسوفو “عاد إلى طبيعته”.

وأضاف أن صربيا لم “ترفع رسميا مستوى الاستعداد” لجيشها الذي يبلغ قوامه 22500 جندي.

وطالبت كوسوفو يوم السبت صربيا بتقليص عدد قواتها على الحدود المشتركة، وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها تراقب الانتشار العسكري الصربي ووصفته بأنه مزعزع للاستقرار.

    المصدر :
  • رويترز

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