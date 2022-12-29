صربيا تعتقل جنرالا أفغانيا وقناصا مطلوبين لفرنسا

ذكرت وكالة أنباء تانجوج (الخميس 29-12-2022) أن الشرطة الصربية اعتقلت جنرالا بالجيش الأفغاني وقناصا مطلوبين لدى فرنسا بتهم تتعلق بالإرهاب خلال مداهمة لمخيم للمهاجرين في شمال البلاد.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء إن فرنسا أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرجلين.

وذكرت الشرطة في بيان أن الاعتقال تم في مخيم مؤقت قرب بلدة سوبوتيكا شمال البلاد حيث تم العثور على 109 من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 29 “محل اهتمام أمني”.

ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن الرجلين “المطلوبين بمذكرتي اعتقال دوليتين للعديد من الجرائم” وقال فقط إن الشرطة ستتخذ إجراءات بحقهما بموجب القانون. ولم ترد تفاصيل عن جرائمهما ولا سبب كونهما من المطلوبين لفرنسا.

وأشار البيان إلى أن الشرطة ضبطت بندقية آلية وذخيرة وكمية من المخدرات في الموقع.

وقالت الشرطة إنها عثرت أيضا على 93 مهاجرا على الحدود مع المجر وسينقلون لمراكز مخصصة للمهاجرين