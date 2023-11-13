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صربيا تعيد شراء حصة طيران الاتحاد في الخطوط الجوية الصربية

منذ 7 دقائق
طيران صربيا

طيران صربيا

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أعلن وزير المالية الصربي سينيشا مالي أن بلاده ستستحوذ على حصة شركة طيران الاتحاد ومقرها أبوظبي في شركة الطيران الوطنية (إير صربيا) اعتبارا من اليوم الاثنين.

وأضاف مالي للصحفيين “ستُستكمل جميع الأوراق اللازمة اليوم (الاثنين)” دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.

وتابع “أود أن أشكر العاملين في طيران الاتحاد الذين كانوا شركاء ومالكين مشاركين لنا منذ عام 2013”.

ولم ترد شركة طيران الاتحاد على طلب من رويترز للتعليق.

وكانت شركة طيران الاتحاد قد اشترت حصة 49 بالمئة في (جات إيروايز) الصربية في عام 2013 قبل أن يتغير اسمها لاحقا إلى (إير صربيا)، ثم خفضت هذه الحصة إلى 18 بالمئة في عام 2020.

    المصدر :
  • رويترز

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