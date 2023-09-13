صربيا تنشر قوات خاصة على الحدود مع المجر

أرسلت صربيا قوات خاصة إلى الحدود مع المجر فيما يحاول مئات المهاجرين يوميا الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

تنتشر الشرطة على الحدود منذ فترة طويلة إذ تقع صربيا على الطريق الرئيسي للاجئين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط يأتون بشكل رئيسي عبر تركيا.

ولكن السلطات أرسلت في الوقت الحالي المزيد من أفراد الشرطة المدججين بالسلاح بعد قول منظمة غير حكومية إنها حرب بين عصابات إجرامية، وقال قائد بالشرطة إنها صراعات بين المهاجرين.

وقالت الشرطة أمس الثلاثاء إنها اعتقلت 371 مهاجرا على طول الحدود. وأظهرت لقطات لرويترز اعتقال رجلين في خيمة واحتجاز عشرات الأشخاص في منطقة زراعية.

وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية.

كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.