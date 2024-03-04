صعود أسعار النفط بعد تمديد أوبك+ لتخفيضات الإنتاج

شهدت لأسعار النفط ارتفاعا اليوم الاثنين بعدما اتفقت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

وبحلول الساعة 0134 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 83.83 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.17 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تحمي تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها السوق وسط مخاوف اقتصادية عالمية وزيادة الإنتاج خارج المجموعة، في حين فاجئ إعلان روسيا عن خفض إضافي للصادرات والإنتاج بعض المحللين.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أمس الأحد إن روسيا ستخفض إنتاج وصادرات النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من العام.

وتلقت أسعار النفط دعما في 2024 من تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، على الرغم من أن المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ألقت بظلالها.