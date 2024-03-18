صعود أسهم الخليج بفضل ارتفاع أسعار النفط

صعدت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج الاثنين بقيادة مؤشر أبوظبي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط في حين واصلت البورصة المصرية التراجع للجلسة الثانية على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بالتزامن مع تكثيف الهجمات على منشآت الطاقة الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة إلى 86.02 دولار للبرميل.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة بعد تراجعه في الجلسة السابقة.

وواجه المؤشر خللا فنيا في وقت سابق من اليوم أسفر عن تضخم في بعض المكاسب بالخطأ، قبل إصلاح الخلل مع نهاية جلسة التداول.

وربح سهم بنك أبوظبي الأول 1.1 بالمئة، كما صعد سهم أدنوك للحفر 1.8 بالمئة وسهم أدنوك للإمداد والخدمات 1.3 بالمئة. وتتبع الشركتان شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ووقعت أدنوك المملوكة للدولة على اتفاق مدته 15 عاما لتوريد مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى وحدة تابعة لشركة سيكيورنج إنرجي الألمانية المملوكة للدولة.

وصعد مؤشر دبي 0.3 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية 2.2 بالمئة وسهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.2 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، مواصلا صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مع تقدم سهم البنك الأهلي السعودي 1.9 بالمئة وسهم البنك السعودي الأول 2.5 بالمئة.

وصعد المؤشر القطري قليلا بدعم من ارتفاع سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 2.9 بالمئة وسهم صناعات قطر 1.3 بالمئة، في حين انخفض سهم بنك الدوحة 4.7 بالمئة ومصرف الريان 1.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر خسائره للجلسة الثانية على التوالي وأغلق منخفضا 6.3 بالمئة، في أكبر تراجع منذ 31 يناير كانون الثاني، متأثرا بخسائر طالت جميع الأسهم تقريبا.

وهوى سهم إي.فاينانس 14.3 بالمئة، فيما تراجع سهم السويدي إلكتريك 13.6 بالمئة.