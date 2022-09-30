الجمعة 4 ربيع الأول 1444 ﻫ - 30 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صعود الأسهم الأوروبية في اليوم الأخير للتداول

منذ 39 دقيقة
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

صعدت الأسهم الأوروبية الجمعة في اليوم الأخير للتداول من ربع مضطرب شهد تضرر الأسهم بشدة بسبب قلق المستثمرين المتعلق بتأثير إجراءات تشديد السياسة النقدية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة، مدعوما بصعود أسهم شركات النفط والغاز والموارد الأساسية والبنوك 1.5 بالمئة.

وتراجع المؤشر 5.2 بالمئة خلال الفترة بين يوليو\تموز وسبتمبر\أيلول، متجها صوب تكبد خسائر لثالث ربع على التوالي فيما قد يصبح أطول فترة من الخسائر منذ 2011.

وواجهت السوق ضغوطا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير\شباط الذي تسبب في هزة للمنطقة بأسرها ودفع أسعار الغاز للارتفاع، الأمر الذي أدى إلى زيادة التضخم وأثار مخاوف من ركود تتسبب فيه قرارات البنوك المركزية.

وتتجه كافة الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو في سبتمبر\أيلول التي من المتوقع أن تدعم احتمالات رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في أكتوبر\تشرين الأول، وبلغ التضخم في ألمانيا هذا الشهر 10.9 بالمئة وهو ما يتجاوز بكثير توقعات السوق.

وبالنسبة للأسهم الفردية صعد سهم ويبيلد الإيطالية 2.4 بالمئة بعدما قالت شركة التشييد إنها تتوقع أن تكون نتائجها التجارية لهذا العام “أعلى بكثير” من المتوقع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مبنى المخابرات الروسية
المخابرات الروسية: أدلة تشير الى أن الغرب وراء "تخريب" أنابيب نورد ستريم
تركيا
معهد الإحصاء التركي: عجز الميزان التجاري يرتفع الى 160%
فلاديمير بوتين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بوتين عشية مراسم الضم: يجب تصحيح "جميع الأخطاء"

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

علم القوات اللبنانية
الجمهورية القوية تحسم قرارها وهذا مرشّحها!
إطلاق نار (تعبيرية)
قتل ابنه ثمّ انتحر.. جريمة مروّعة تهزّ بعلبك
الكبد
نتائج مفاجئة.. عنصر غذائي مصنّف "صحي" قد يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد