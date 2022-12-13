الثلاثاء 19 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 13 ديسمبر 2022 |
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صعود الأسهم الأوروبية قبيل بيانات التضخم الأمريكية

منذ 4 دقائق
سوق الأسهم الأوروبية

سوق الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، وسط آمال المستثمرين في أن تسمح بيانات التضخم الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق اليوم لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش.

وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا مكاسب المؤشر، إذ ارتفعت 1.2 بالمئة، مدعومة بأسهم شركات أشباه الموصلات.

كما دعمت أسهم قطاعات الخدمات المالية والطاقة المؤشر، بينما تراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4 بالمئة.

وهبط سهم شركة نوفو نورديسك واحدا بالمئة بعد أن أفاد تقرير بأن شركة الأدوية أجلت طرح علاج للسمنة في أوروبا.

كان المؤشر ستوكس 600 قد تراجع في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من زيادة إصابات كوفيد-19 في الصين وقرارات أسعار الفائدة التي سيصدرها الاحتياطي الاتحادي وغيره من البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع.

    المصدر :
  • رويترز

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