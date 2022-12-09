صعود الأسهم الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة والمال

صعدت الأسهم الأوروبية الجمعة مع ارتفاع أسهم قطاعي الصناعة والمال بفعل التفاؤل المرتبط بتخفيف الصين لقيود مكافحة كوفيد-19، بينما قفز سهم كريدي سويس بعد أنباء عن زيادة رأس المال.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، ويتجه على ما يبدو صوب تسجيل زيادة بعد خسارة لخمسة أيام متتالية لأسباب أهمها مخاوف من ركود عالمي بسبب رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة على نحو حاد.

وكانت أسهم شركات الصناعة ومنها إيرباص الداعم الأكبر للمؤشر ستوكس 600، في حين صعد مؤشر قطاع الخدمات المالية بعد تعافي سهم كريدي سويس في أعقاب تراجع قياسي في الأسبوع الماضي.

وقفز سهم كريدي سويس ثلاثة بالمئة بعد ترحيب البنك المتعثر بإحراز تقدم مهم في خطة تحويله أمس الخميس 8\12\2022، بجمع 2.24 مليار فرنك سويسري (2.39 مليار دولار) كجزء من سيولة بقيمة أربعة مليارات فرنك.

وعلى الرغم من المكاسب المبكرة فمن المرجح أن أن يسجل ستوكس 600 خسائر هذا الأسبوع بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.