صعود الأسهم السعودية بفعل توقعات اقتصادية متفائلة

ارتفعت الأسهم السعودية، الاثنين، بدعم من بيانات اقتصادية قوية وتوقعات متفائلة بشان نتائج بعض الشركات، في حين انخفض مؤشر دبي قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعا 0.3 بالمئة ليمحو خسائره في الجلسة السابقة. وارتفع المؤشر بدعم من صعود سهم البنك الأهلي السعودي 2.8 بالمئة.

كما ارتفع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.4 بالمئة، مواصلا المكاسب. ومن المقرر أن تعلن الشركة، وهي أكبر منتج للنفط في العالم، نتائجها غدا الثلاثاء.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.2 بالمئة مع قفزة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، 3.5 بالمئة.

غير أن مؤشر دبي انخفض بفعل هبوط لسهمي هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) 1.6 بالمئة وإعمار العقارية 0.7 بالمئة.

وقال وائل مكارم كبير محللي السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس، إن سوق دبي انخفضت مع حذر المستثمرين في أنحاء العالم قبل قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن سعر الفائدة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 2.5 بالمئة، مواصلا الصعود.

وارتفع سهم مصر للألمنيوم 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة تحقيق أرباح سنوية أعلى.

وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية.