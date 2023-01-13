صعود الاسهم الاوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة، لتقترب من أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، بدعم من صعود أسهم شركات الرعاية الصحية ونمو الاقتصاد البريطاني على غير المتوقع في نوفمبر\تشرين الثاني، مع ترقب المستثمرين لنتائج أعمال كبرى البنوك الأمريكية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، كما صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا 0.1 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني.

وتتجه الأسهم الأوروبية لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في بداية تبعث على التفاؤل لشهر يناير\كانون الثاني والعام الجديد، وذلك بعد أن أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم في منطقة اليورو والولايات المتحدة مما قد يسمح للبنوك المركزية بإبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وتقود أسهم شركات التكنولوجيا الشديدة التأثر بأسعار الفائدة وأسهم شركات التجزئة المكاسب منذ بداية العام، بزيادة 13 بالمئة و14.4 بالمئة على الترتيب، وذلك بعدما عانى القطاعان في 2022 الذي شهد مخاوف من تباطؤ اقتصادي ورفع أسعار الفائدة.

وكانت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الداعمين للمؤشر الأوروبي اليوم مع صعود سهمي نوفو نورديسك وروش القابضة بأكثر من 1.5 بالمئة في المعاملات المبكرة.

وهبط سهم مجموعة كندرد للألعاب عبر الإنترنت 16.6 بالمئة بعد تحذير بشأن أرباح الربع الرابع.