صعود الدولار مع تلويح المركزي الأمريكي بمزيد من رفع أسعار الفائدة

صعد الدولار، الخميس، مدعوما بالارتفاع الحاد في عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تصل إلى ذروة أعلى من توقعات المستثمرين الحالية، بينما انخفض الجنيه الإسترليني قبل اجتماع السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

ورفع مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 3.75-4.0 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع. وتراجع الدولار في البداية على أثر تلميحات في بيان المجلس بزيادات أقل في المستقبل، لكنه عاد للصعود بعد أن قال رئيس البنك جيروم باول إن المعركة ضد التضخم ستتطلب زيادة تكاليف الاقتراض.

وقضت تصريحات باول على أي آمال في تحول المركزي الأمريكي قريبا إلى سياسة أقل تشددا، ودفعت الدولار إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل اليورو الذي سجل 0.9810 دولار.

وسجلت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات أسعار الفائدة، أحدث ارتفاع بواقع 11 نقطة أساس عند 4.68 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007. وارتفع مؤشر الدولار 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 112.70، في أعلى زيادة خلال أسبوع.

وفي غضون ذلك، تراجع الإسترليني 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.13325 دولار، لكنه تراجع 0.1 بالمئة فقط أمام اليورو إلى 86.22 بنس لليورو قبل اجتماع بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) الذي يتوقع أن يرفع خلاله أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى ثلاثة بالمئة، وهي أكبر زيادة منذ عام 1989.

ويرى المحللون إن بنك إنجلترا ليس في نفس موقف مجلس الاحتياطي، نظرا للتباطؤ في الاقتصاد والارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية منذ الصيف.

وتراجع الين الياباني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 148.18 للدولار، فيما يواصل المتعاملون ترقب أي تدخل رسمي إضافي لدعم العملة المضطربة.

وأنفقت اليابان مبلغا قياسيا قدره 42.8 مليار دولار لدعم الين الشهر الماضي عبر سلسلة من عمليات الشراء التي لم يعلن عنها سلفا، بعد أن أنفقت ما يقرب من 20 مليار دولار في سبتمبر أيلول.