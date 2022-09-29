الخميس 3 ربيع الأول 1444 ﻫ - 29 سبتمبر 2022 |
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صعود الدولار يبدد بريق الذهب ورفع جديد وشيك لأسعار الفائدة

منذ 8 دقائق
الذهب مقابل الدولار

الذهب مقابل الدولار

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تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة، الخميس، مع عودة الدولار للارتفاع بعد انخفاض وجيز في الجلسة السابقة، في حين لا يزال رفع وشيك ومرتقب لأسعار الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 646.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أفضل أداء يومي له منذ مارس آذار أمس الأربعاء عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1653.20 دولار.

وصعد مؤشر الدولار 0.8 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 18.64 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.1 بالمئة إلى 853.97 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2157.71 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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