صعود المؤشر نيكي في ظل ارتفاع المعنويات بسبب تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني، الاثنين، للمرة الأولى في ثلاثة أيام بعدما عزز تراجع الين المعنويات في السوق المرتبطة بشدة بنشاط التصدير، إلا أن المخاوف بشأن أزمة مصرفية عالمية ألقت بثقلها على الأسهم المالية وحدت من المكاسب.

وأنهى المؤشر التداولات على ارتفاع 0.33 بالمئة عند 27476.87 نقطة، ووصل خلال تعاملات ما بعد الظهيرة لأعلى مستوى في أسبوعين عند 27385.25 نقطة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 161 وهبط 57 فيما استقر سبعة دون تغيير.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33 بالمئة إلى 1961.84 نقطة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، كان مؤشر قطاع النقل البري الأفضل أداء إذ ارتفع 1.78 بالمئة. فيما كان المؤشر الخاص بالخدمات المصرفية الخاسر الأكبر بتراجع 0.54 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات تصنيع السيارات أداء قويا بعد تراجع الين من أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل الدولار. وزاد سهم سوزوكي موتور 1.37 بالمئة وصعد سهم سوبارو كورب 0.53 بالمئة وربح سهم هوندا موتور 0.62 بالمئة.

وعلى الجانب الآخر كان سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات الرقائق من أكبر الخاسرين وتسبب في محو 43 نقطة من المؤشر بهبوطه 2.5 بالمئة، بعدما اقتفى أثر الانخفاضات التي شهدتها الأسهم الشبيهة يوم الجمعة في الولايات المتحدة.