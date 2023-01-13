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صعود الين مع اقترب الدولار من أدنى مستوى له

منذ 39 دقيقة
الين الياباني

الين الياباني

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واصل الين ارتفاعه بدعم تكهنات بأن تعدل اليابان قد سياستها النقدية الشديدة التيسير، في حين اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ يونيو\حزيران مقابل عملات رئيسية.

يشذ بنك اليابان المركزي عن معظم البنوك المركزية في العالم بتمسكه بالتحفيز بينما ترفع البنوك الأخرى أسعار الفائدة، لكن ظهور مؤشرات على ارتفاع التضخم دفعت بعض المستثمرين للمراهنة على إكانية تغيير ذلك، وهي خطوة من شأنها رفع الين.

وتراجع الدولار في مرحلة ما بما يقرب من واحد بالمئة مقابل الين في تعاملات الجمعة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 128.11، وذلك بعد انخفاضه 2.4 بالمئة أمس الخميس 12\1\2023.

وكان منخفضا في أحدث تعاملات 0.6 بالمئة إلى 128.515 ين.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية إلى حد كبير عند 102.15 بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يونيو\حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.08460 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى في تسعة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وبلغ الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 1.22340 دولار، بارتفاع 0.2 بالمئة خلال اليوم.

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