صعود الين وتماسك الدولار وسط مؤشرات من المركزي الياباني

ارتفع الين اليوم الأربعاء، بعدما عزز المستثمرون على رهاناتهم بأن بنك اليابان سيتوقف عن إجراءات التحفيز في الأشهر المقبلة، في حين حافظ الدولار على مكاسبه مقابل العملات الرئيسية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة.

وارتفعت العملة اليابانية نحو 0.41 بالمئة إلى 147.76 للدولار خلال ساعات التداول في طوكيو حيث قفزت عائدات السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع بعد تصريحات رئيس بنك اليابان كازو أويدا أمس الثلاثاء بأن فرص تحقيق المستوى المستهدف للتضخم تزداد تدريجيا.

وحصل الين على دفعة إضافية نتيجة تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل في تداولات اليوم الأربعاء، والتي تؤثر في سعر الين مقابل الدولار، إذ تقلصت بعض الشيء رهانات المتداولين على أن الاحتياطي الاتحادي يتجه لخفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة إلى 147.90 ين بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، لكن مكاسبه لا تزال تقترب من خمسة بالمئة منذ بداية العام مقابل العملة اليابانية وسط تراجع التوقعات بشأن خفض الفائدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى منها الين واليورو، 0.07 بالمئة إلى 103.43، لكنه لا يزال بالقرب من أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر كانون الأول عند 103.82 الذي بلغه في الجلسة السابقة.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس ومن غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيراقبون لهجة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد بحثا عن دلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.

وارتفع اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0864 دولار، بعد أن انخفض إلى 1.0822 دولار أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2703 دولار، ليعوض بعض التراجع بعد انخفاضه في وقت سابق 0.2 بالمئة. ويعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة النقدية في الأول من فبراير شباط.

وعلى صعيد آخر، استقرت عملة بتكوين المشفرة عند 39700 دولار، بعد انخفاضها إلى 38505 دولارات أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ الأول من ديسمبر كانون الأول.