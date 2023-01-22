صعود بورصات الخليج الرئيسية مع ارتفاع أسعار النفط

أُقفل معظم أسواق الخليج الرئيسية على ارتفاع (الأحد 22-1-2023)، في انعكاس لارتفاع أسعار النفط أمس الجمعة، مدفوعة باحتمال أن تشير النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

واستقر النفط، الذي يغذي اقتصادات المنطقة، على ارتفاع بنحو دولار واحد للبرميل أمس بعد أن سجل خام برنت 87.63 دولار للبرميل، بارتفاع 1.47 دولار أو 1.7 بالمئة.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء أن يؤدي إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 في الصين إلى نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام إلى مستوى قياسي جديد. كما توقعت أوبك تعافي الطلب الصيني.

وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم شركة رتال للتطوير العمراني 1.5 بالمئة وسهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.8 بالمئة.

كما صعد سهم مصرف الراجحي، وهو أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 0.5 بالمئة.

وزاد المؤشر القطري 0.9 بالمئة بعد مكاسب لجميع الأسهم عليه تقريبا. وواصل بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج، صعوده محققا مكاسب بلغت 2.3 بالمئة، في حين ارتفع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.3 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.3 بالمئة مدعوما بقفزة سهم بنك الإسكان والتعمير 10.5 بالمئة وسهم السويدي إليكتريك 2.1 بالمئة.