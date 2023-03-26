صعود بورصات الخليج وسط توقعات بتوقف المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة

أغلقت سوق الأسهم القطرية على ارتفاع، الأحد، متفوقة على أداء بورصات الخليج الأخرى، وذلك بعدما أدت التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع معنويات المستثمرين.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه سيفكر في التوقف مؤقتا عن زيادات أخرى في ضوء الضغوط التي يتعرض لها النظام المصرفي.

وحذت معظم البنوك المركزية في دول الخليج حذو الولايات المتحدة ورفعت أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وذلك نظرا لارتباط عملاتها بالدولار إلى حد بعيد.

ارتفع مؤشر الأسهم القطرية 1.2 بالمئة مواصلا صعوده للجلسة الثالثة على التوالي. وسجل المؤشر ارتفاعا في جميع القطاعات، وصعد سهم بنك قطر الوطني 3.1 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 2.7 بالمئة.

ومن الرابحين الآخرين شركة الاتصالات القطرية أوريدو التي ارتفع سهمها 2.7 بالمئة وشركة قطر للوقود التي صعد سهمها 1.7 بالمئة.

وارتفع المؤشر القياسي للبورصة السعودية 0.1 بالمئة مدعوما بمكاسب في أسهم قطاعي المواد والاتصالات.

وارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين السعودية) 9.8 بالمئة في أكبر ارتفاع له خلال التعاملات اليومية منذ أكتوبر تشرين الأول 2020، وذلك بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع صافي أرباحها السنوية أكثر من 157 بالمئة.

وقفز سهم الشركة العربية للأنابيب 9.5 بالمئة، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ العاشر من نوفمبر تشرين الثاني 2021، وذلك بعد أن بلغ صافي أرباح الشركة السنوي 8.9 مليون ريال، مقارنة بخسارة 60.1 مليون ريال قبل عام.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.3 بالمئة مواصلا مكاسبه في الجلسة السابقة.

وصعد المؤشر بعدما قفز سهم شركة سيدي كرير للبتروكيماويات 15.1 بالمئة وارتفع سهم شركة فوري للخدمات المصرفية سبعة بالمئة.

وقفز سهما شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية 9.8 بالمئة والشركة الشرقية إيسترن كومباني 3.9 بالمئة.

وأعلنت الشرقية إيسترن كومباني المتخصصة في منتجات التبغ اليوم الأحد عن مراجعة أسعار منتجاتها.