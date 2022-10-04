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صعود حاد لأسهم أوروبا قبيل إعلان بيانات تضخم

منذ 51 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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قفزت الأسهم الأوروبية لثالث جلسة على التوالي، الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه المتراجعة، في حين يترقبون بيانات تضخم في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.8 بالمئة بحلول الساعة 0722 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 سبتمبر أيلول ومقتفيا أثر صعود قوي لوول ستريت مساء.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.4 بالمئة ليضيف إلى مكاسب الجلسة السابقة.

وارتفعت جميع المؤشرات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 يتصدرها مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي صعد 2.8 بالمئة، في حين صعد قطاع التكنولوجيا الحساس لتحركات أسعار الفائدة 2.4 بالمئة.

وصعد سهم سيكا 4.2 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعات المبيعات للعام بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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