صعود معظم أسواق الخليج بفضل تجدد آمال خفض الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وعززت توقعات المستثمرين بخفض سعر الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة حيث ارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى 238 ألف طلب، مما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى البدء في دورة التيسير النقدي في سبتمبر أيلول.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي نظرا لأن عملات معظمها مربوطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.6 بالمئة مع صعود سهم أكوا باور 2.9 بالمئة ومصرف الراجحي 0.6 بالمئة.

وربح سهم شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو 1.3 بالمئة.

ونقلت بلومبرج نيوز اليوم الخميس عن أشخاص مُطلعين أن كلا من أرامكو السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس بشكل منفصل تقديم عرض لشراء شركة سانتوس الأسترالية للغاز.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع بنحو 0.4 بالمئة.

وهبط سهم مجموعة الإمارات للاتصالات واحدا بالمئة بعد أن‭‭ ‬‬أيدت محكمة استئناف مغربية أمس الأربعاء حكما يلزم شركة اتصالات المغرب التابعة للمجموعة الإماراتية بدفع تعويض قدره 6.3 مليار درهم مغربي (641.7 مليون دولار) لمنافستها شركة وانا، المعروفة باسم علامتها التجارية إنوي، بسبب ممارسات احتكارية غير عادلة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة وسهم سالك للتعرفة المرورية 1.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم البنك التجاري الدولي 2.9 بالمئة.