الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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صعود معظم أسواق الخليج على خلفية ارتفاع النفط

منذ 37 دقيقة
أسواق الأسهم الخليجية

أسواق الأسهم الخليجية

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أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة، الأحد، في أعقاب ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة، واستمر المؤشر السعودي في تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، يوم الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا قياسيا على مستوى العالم وتقلصا للإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مبقية توقعاتها السابقة دون تغيير. وأضافت أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.

وارتفع المؤشر السعودي 1.1 بالمئة ليحقق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مدعوما بصعود سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.6 بالمئة.

وكانت مصادر عديدة قد ذكرت يوم الجمعة أن أرامكو أبلغت عملاءها في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على الكميات الكاملة التي طلبوها من النفط الخام في سبتمبر أيلول، حتى مع تمديد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج.

وصعد المؤشر القطري 0.4 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 0.8 بالمئة.

وأعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس أن مصر ستطرح أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو في مزاد غدا الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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