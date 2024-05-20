صعود معظم المؤشرات الرئيسية في وول ستريت وناسداك يسجل رقماً قياسياً

أغلق المؤشر ناسداك عند مستوى قياسي مرتفع اليوم الاثنين في حين ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 قليلا مع تقدم أسهم التكنولوجيا قبل توقعات بإعلان ارتفاع أرباح شركة إنفيديا وترقب المستثمرين لتوقيت خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع5.45 نقطة أو 0.10 بالمئة ليغلق عند 5308.72 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 112.25 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 16798.21 نقطة.

غير أن المؤشر داو جونز الصناعي انخفض 187.23 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 39816.36 نقطة.