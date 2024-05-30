صعود معظم بورصات الخليج والمؤشر السعودي عند أدنى مستوى في 5 أشهر

عوضت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج خسائر مبكرة لتنهي جلسة اليوم الخميس 30 أيار/مايو 2024، مرتفعة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكي غدا الجمعة، بينما هبط المؤشر السعودي إلى أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أشهر.

وارتفع المؤشر القطري 0.4 بالمئة إلى 9319 نقطة بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ قرابة أربع سنوات في نهاية جلسة أمس. وتقدم المؤشر بفضل زيادة 4.2 بالمئة في سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، وصعود سهم الخليج الدولية للخدمات أربعة بالمئة.

لكن المؤشر انخفض خلال الشهر 4.2 بالمئة، وهي ثالث خسارة شهرية على التوالي.

وتعافى مؤشر أبوظبي القياسي بعد ثماني جلسات متتالية من الخسائر لينهي الجلسة مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 8752 نقطة. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وارتفع سهم أدنوك للإمداد والخدمات 1.8 بالمئة.

ووقعت وحدة الخدمات اللوجستية التابعة لعملاق الطاقة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وحوض (هانوا أوشن) خطاب نوايا اليوم الخميس لتشييد ما لا يقل عن ثلاث ناقلات غاز طبيعي مسال.

وصعد مؤشر دبي الرئيسي 0.3 بالمئة إلى 3971 نقطة بعد جلستين متتاليتين من الخسائر.

وارتفع سهم شركة إعمار العقارية 1.9 بالمئة، بينما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، 1.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر السعودي 1.7 بالمئة إلى 11503 نقاط، وهو أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة أشهر مع تسجيل أغلب الشركات المدرجة خسائر. وهوى المؤشر 7.2 بالمئة خلال الشهر، وهو أسوأ تراجع شهري للمؤشر منذ سبتمبر أيلول 2022.

وهبط سهم البنك الأهلي السعودي ثلاثة بالمئة وتعثر سهم شركة أكوا باور عشرة بالمئة، وهو أسوا انخفاض بالنسبة المئوية منذ أكثر من عامين.

وفي الوقت نفسه يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي التي ستصدر غدا الجمعة لتقييم نطاق خفض أسعار الفائدة هذا العام، وترجح الأسواق في الوقت الحالي أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تكاليف الاقتراض لمرة واحدة فقط بنهاية العام الجاري.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياستها النقدية بتحركات السياسة النقدية الأمريكية نظرا لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار.

وخارج منطقة الخليج، استمرت خسائر مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية للجلسة الرابعة على التوالي إذ انخفض 0.6 بالمئة إلى 26923 نقطة، لكنه ارتفع 10.1 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر صعود شهري منذ يناير كانون الثاني.

ومن بين الأسهم الفردية، انخفض سهم مجموعة طلعت مصطفى 4.7 بالمئة وتراجع سهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 8.3 بالمئة. لكن سهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) قفز 7.4 بالمئة بعدما سجلت أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر زيادة 27 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث.