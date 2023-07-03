صعود معظم بورصات الخليج ومؤشر قطر ينخفض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة الاثنين مع صعود أسعار النفط، وكان مؤشر دبي أكبر الرابحين في المنطقة، بينما أغلق مؤشر قطر منخفضا.

وارتفعت أسعار النفط، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بعد أن أعلنت السعودية وروسيا خفض الإمدادات في أغسطس\آب، مما تغلب على مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وصعد مؤشر دبي 2.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 3.6 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، ثلاثة بالمئة.

وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي استأنفت التداول بأداء قوي بفعل تحسن معنويات المتعاملين.

وأضاف “واصل المؤشر الرئيسي صعوده بعد فترة قصيرة من الركود مدعوما بصعود قطاعات متعددة بفضل قوة الاقتصاد المحلي”.

وارتفع المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم البنك السعودي الفرنسي 2.8 بالمئة وسهم اتحاد اتصالات 2.4 بالمئة.

كما صعد مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وفي المقابل، نزل المؤشر القطري 0.2 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة.

وقال بافيل إن البورصة القطرية تعرضت لضغوط بعد القليل من التعافي. ولا تزال أسعار الغاز الطبيعي قرب أدنى مستوياتها في عدة أشهر وربما تواصل التأثير على السوق.